Magazine 'Porta dos Fundos' e 'Hack The City' levam Emmy; veja lista de vencedores Produções brasileiras foram premiadas na noite desta segunda-feira, 25

Duas produções brasileiras estão entre os vencedores do prêmio Emmy Internacional, realizado na noite desta segunda-feira, 25, em Nova York. O canal Porta dos Fundos e a produção Hack the City, da National Geographic, venceram respectivamente as categorias Comédia e Série Limitada. Uma das favoritas da noite, Marjorie Estiano não levou o prêmio de melhor atriz. A venc...