Magazine Porchat estreia 2ª temporada de 'Homens?' explorando universo feminino e fugindo da 'lacromédia' Série da Amazon Prime Video que critica atitudes machistas embaladas na comédia, estreia nesta nesta terça-feira (14) no canal pago Comedy Central

Aborto, diferença salarial, traição, envelhecimento e estereótipos sexuais. A segunda temporada de Homens?, série da Amazon Prime Video que critica atitudes machistas embaladas na comédia, estreia nesta nesta terça-feira (14) no canal pago Comedy Central, com um foco ainda maior no universo feminino e sua relação com o masculino. Mas com uma ressalva de Fábio Po...