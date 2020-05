Magazine Por que um abraço faz tanta falta durante a quarentena? O que diz a ciência sobre o abraço, esse gesto tão escasso hoje, e sua importância

Desde que iniciamos o isolamento – meus pais e minha irmã no interior de São Paulo, eu na capital –, temos conversado com uma frequência muito maior do que na época em que a vida era normal, quase sempre por vídeo. Almoçamos juntos, minha mãe me mostra suas orquídeas, eu mostro meus gatos, compartilhamos imagens do que estamos comendo. Estamos próximos, estamos bem, m...