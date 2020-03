Magazine Por noites bem dormidas Alterações na qualidade do sono na terceira idade exigem cuidados especiais para evitar problemas como insônia e despertares noturnos

Dormir como um anjo. Para a dona de casa Emiliana Oliveira Gomes, de 91 anos, o motivo de tanta disposição e energia está no cuidado que sempre teve com a qualidade do sono. A rotina é rigorosa. Todos os dias, por volta das 21h30, ela já está na cama. O despertar é sempre por volta das 5 horas. “Sou uma das poucas idosas que conheço que não toma remédio para insônia...