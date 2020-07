Magazine Por enquanto, só no teatro Helena Ranaldi diz sentir falta das novelas, mas que somente voltaria por um convite especial

Os fãs de Helena Ranaldi, 54, podem matar as saudades dela nas telinhas desde o início de julho, graças à chegada de Chiara à novela Fina Estampa, em reprise na faixa das 21 horas da Globo. Segundo a atriz, uma personagem muito forte, que lhe rendeu cenas muito dramáticas. Na trama, Chiara retorna à vida do ex-marido Juan Guilherme (Carlos Casagrande) e do filho d...