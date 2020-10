Magazine Por dentro da pandemia Globo estreia hoje edição especial de Sob Pressão para homenagear profissionais de saúde que atuam no combate ao coronavírus

Reconhecida por retratar, pela dramaturgia, questões da saúde pública do País, Sob Pressão estreia nesta terça-feira uma edição especial. Em dois episódios (o próximo será exibido dia 13), Sob Pressão - Plantão Covid aborda um tema extremamente atual e que tem feito parte da vida de todas as pessoas: a pandemia do coronavírus. Os novos episódios trazem de man...