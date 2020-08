Magazine Por conta da pandemia de Covid-19, idosa comemora aniversário de 100 anos via online em Goiânia Matriarca de uma família em que é mãe de 11 filhos, avó de 32 netos, bisa de 31 bisnetos e tem duas tataranetas, a centenária comemorou a data perto dos filhos, mas com convidados participando por meio de conferência on-line

Nascida no dia 5 de agosto de 1920, Maria das Dores Borges da Cunha, que sempre gostou de reunir a grande família que tem, teve a comemoração de seus 100 anos de idade feita, no sábado (8), de uma forma adaptada à atual situação de pandemia do novo coronavírus. Diferente das festas familiares com mais de quase 300 pessoas presentes, a mineira viu a maior parte dos convidados p...