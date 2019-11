Magazine 'Pop da depressão' tem feito sucesso entre o público jovem. Confira trechos de algumas das canções:

Breathin, de Ariana Grande “O tempo passa e eu não consigo controlar minha mente Não sei mais o que tentar, mas você sempre me diz Continue respirando e respirando e respirando e respirando” Anxiety, Julia Michaels “Meus amigos, eles querem me levar para o cinema Digo a eles para se danarem Estou de mãos dadas com a minha depressão...