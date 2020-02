Magazine Pontos unidos a pedal

Quem não se lembra do som do tecido avançando lentamente pela agulha da máquina de costura a pedal da vovó? A relíquia é cada vez mais incomum, especialmente depois da automação do utensílio, que aliás é menos procurado na correria da vida moderna. Não há consenso de quando a máquina de costura teria sido inventada ao certo. Algumas fontes apontam que ela foi inventa...