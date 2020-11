Magazine Pontos tradicionais, os mercados populares mantêm importantes referências na vida diária dos goianos Só o Mercado de Campinas, por exemplo, é um mundo. Como uma extensão de um dos bairros mais tradicionais e históricos da capital goiana, o mercado foi erguido em 1954

Botina e chapéu de palha. Pastel de frango com pequi e guariroba. Chá de jenipapo e óleo de macela. Ambrosia e doce de leite talhado. De tão participantes na tradição goiana, alguns elementos culturais são quase que obrigatórios no corre-corre dos mercados populares de Goiânia. Assim como em outras partes do mundo e em capitais brasileiras, estes espaços mantê...