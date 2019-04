Magazine Polpa congelada é segredo de suco de coco no “Comidaria”

O Comidaria, programa de culinária e gastronomia do POPULAR, traz uma receita refrescante de suco de coco nesta quinta-feira. Mas não é um suco comum, do dia a dia. De acordo com a turma do restaurante La Bottega Dell’arte, especialista em cardápio vegano em Goiânia, o suco pode ir além da simples mistura água e fruta. Para adoçar, leite condensado de soja, no caso da...