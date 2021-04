Magazine Políticos geralmente são os alvos

A fofoqueira do bairro, o chato da rua, o político corrupto ou qualquer pessoa que incomode. Apesar do alvo ser sempre Judas Iscariotes, o boneco ganha outras representações nas brincadeiras espalhadas pelas cidades do País. Em geral, pessoas públicas – em especial políticos – são mais atacadas principalmente porque nunca conseguem agradar todo mundo e também porque ...