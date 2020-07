Magazine Política cultural em debate

Repensar as políticas públicas para os trabalhadores da cultura popular é uma das discussões da edição de 20 anos do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Debates em forma de lives até agosto repensam os caminhos enfrentados pelos artistas e produtores no período de isolamento social. O festival também quer destrinchar a Lei Aldir Blanc, que garan...