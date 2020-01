Magazine Política com reflexão pessoal Quando Julián Fuks aceitou o convite da marca de relógios Rolex para participar de um programa de mentoria com Mia Couto, seu romance A Resistência já tinha extensa acolhida crítica, e nos meses seguintes o livro amealhou prêmios literários - foram três Jabutis (o mais recente em 2019, como melhor livro brasileiro publicado no exterior) e também o prestigioso Prêmio Saramago, atribuído em Portugal para jovens autores (ele tem, hoje, 38 anos). O período foi dedicado à escrita de A Ocupação, romance que a Companhia das Letras publicou em dezembro. O novo livro traz de volta o alter ego do autor, Sebastián, costurando uma linha entre a literatura política e reflexões extremamente pessoais. O cenário são duas ocupações (reais) em São Paulo, que o autor frequentou durante a feitura do romance. Além da latência desse “embate”, entre intelectual e o povo sem moradia, o livro também descreve lutas internas do narrador, como o relacionamento com o pai internado em um hospital com problemas de saúde, e da expectativa de conceber um filho com a mulher. Mia Couto “aparece” como um personagem no livro (bem como diversos moradores das ocupações que o escritor visitou, compartilhando histórias pungentes sobre as condições sociais que enfrentam no dia a dia). O escritor moçambicano escreve uma carta admoestando o jovem colega a não se livrar das reflexões políticas, e que a “literatura deve afirmar sua própria soberania”. Respondendo a preocupações do autor sobre o atual estado político do Brasil, Couto escreve: “o mundo que nasce da tua escrita e dos teus livros é bem maior que as circunstâncias políticas que nos cercam”. Fuks gentilmente separou um tempo entre as festas de fim de ano para responder, por e-mail, às seguintes questões.

É uma das lutas do personagem-narrador durante o romance, mas para você, autor, como foi lidar com a questão de estar presente no ambiente de uma ocupação sendo um ‘curioso, um intruso, um infiltrado’, para usar as palavras do livro?Escrevendo um livro com essa proposta, confrontando meu narrador com pessoas em situação tão diferente da dele, era impossível que essa ques...