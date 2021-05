Magazine Polícia investiga possível tentativa de MC Kevin pular em piscina de hotel O funkeiro de 23 anos morreu após cair de uma das varandas do hotel no início da noite deste domingo

MC Kevin teria caído do quarto de um casal de amigos no hotel em que estava hospedado após fazer um show no Rio de Janeiro. O quarto dele e o do casal de amigos estão sendo periciados pela polícia. Segundo informações do jornal O Globo, investigadores da Polícia Civil do Rio monitoram redes sociais em que algumas pessoas dizem que o cantor bebeu e queria pular na pis...