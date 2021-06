Magazine Polícia indicia mãe de Nego do Borel sob suspeita de agredir criança de 8 anos As agressões aconteceram no dia 24 de maio e foram constatadas por meio de laudo IML

A DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima) indiciou Roseli Viana Gomes, mãe do cantor Nego do Borel, e seu atual companheiro pelos crimes de maus-tratos e lesões corporais contra a enteada, uma menina de oito anos. As agressões aconteceram no dia 24 de maio e foram constatadas por meio de laudo IML (Instituto Médico Legal). Além disso, foram recolhidos depoim...