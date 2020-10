Magazine Polêmicas na academia sueca

A escolha de Louise Glück parece sinalizar uma pacificação após os anos mais tumultuados da história do Nobel de Literatura. Em 2017, um escândalo sexual fez tremerem as bases do comitê do Nobel e cancelou a entrega do prêmio no ano seguinte - foi a primeira vez que isso aconteceu por um motivo que não fosse uma guerra.O pivô foi o fotógrafo Jean-Claude Arnault, conden...