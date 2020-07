Magazine Polêmica sobre permanência ou não da Estátua do Bandeirante é tema do podcast “Magazine Sonoro”

Herói nacional que contribuiu para a formação de Goiás, expandindo novas fronteiras do País, ou genocida cruel e sanguinário, que saqueou aldeias indígenas, matando crianças, violentando mulheres e escravizando os índios? A estátua do Bandeirante encravada no Centro de Goiânia trouxe à tona uma discussão que não é recente, mas que ganhou novas cores após a eclosão de prot...