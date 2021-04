Magazine Polêmica de Janet Jackson e Timberlake em Super Bowl será tema de documentário, diz site Segundo o site, um dos temas centrais da nova produção será a polêmica apresentação da cantora ao lado de Justin Timberlake, 40, no intervalo do Super Bowl de 2004

Janet Jackson, 54, deve ganhar um documentário da produtora Left/Rigth TV, a mesma responsável por "Framing Britney Spears" --ambos em parceria com o The New York Times. A informação foi divulgada pelo Page Six nesta segunda (26). Segundo o site, um dos temas centrais da nova produção será a polêmica apresentação da cantora ao lado de Justin Timberlake, 40, no int...