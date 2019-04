Magazine Poeta goiano celebra casamento de R$1 milhão de Carlinhos Maia Entre as atrações musicais estão Wesley Safadão, Alok e a banda Melim

O casamento do digital influencer Carlinhos Maia com Lucas Guimarães será celebrado pelo poeta goiano Júlio Cesar no dia 21 de maio (terça-feira), às 16h30, em um restaurante à beira do rio São Francisco, na zona rural de Canindé de São Francisco (SE). De acordo com o blog do Leo Dias, a cerimonialista Aninha Souza, responsável pela organização, contou que apenas...