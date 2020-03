Magazine Poeta e compositor Jorge Salomão morre aos 73 anos Artista transitou entre a música e a literatura, escrevendo canções como Noite, gravada por Zizi Possi; Barraco, por Cássia Eller; Pseudo-blues, por Marina Lima

O poeta e letrista Jorge Salomão morreu no final da manhã de hoje (7), no Rio de Janeiro, aos 73 anos. O poeta transitou entre a música e a literatura, escrevendo canções como Noite, gravada por Zizi Possi; Barraco, por Cássia Eller; Pseudo-blues, por Marina Lima, entre outras. É também um dos Jorges citados por Caetano Veloso na música O Conteúdo, junto c...