Magazine Poesia high-tech

Com livrarias e espaços de leitura fechados e feiras e bienais de literatura adiados ou cancelados, autores precisam se desbravar por novos caminhos no mercado editorial. Os “instapoetas” – autores que postam suas poesias no Instagram – já são uma tendência há alguns anos. Com o distanciamento social, aumenta o número de novos escritores nas redes sociais. O goiano Lucã...