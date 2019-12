Magazine Poesia cantada Arnaldo Antunes reúne samba, rock e poesia em show do disco RSTUVXZ, hoje, no Bolshoi Pub

Antes de mais nada, é preciso dizer: Arnaldo Antunes é um homem de palavra. O artista é um estudioso da língua portuguesa e suas canções refletem os jogos entre verbo e melodia que ele tanto devora de uma só vez. O paulistano desembarca hoje em Goiânia para apresentar, às 23 horas, grandes canções da carreira ao lado do repertório do disco RSTUVXZ, no palco do...