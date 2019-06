Magazine Poesia é tema do Café com Pedro no Museu Pedro Ludovico

O Museu Pedro Ludovico realiza nesta quarta-feira, a partir das 17 horas, quinta edição do projeto Café com Pedro deste ano. O espaço cultural abordará desta vez o tema Acesso à Poesia Através da Produção Goiana. A programação conta com roda de conversa com a pesquisadora e professora Célia Sebastiana Silva, do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae) d...