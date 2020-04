A atual pandemia do novo coronavírus mudou dramaticamente a maneira como milhões de pessoas em todo o mundo vivem suas vidas. Muitas dessas mudanças serão temporárias. Porém, o cotidiano e comportamento provavelmente não serão os mesmos quando a pandemia passar. Para tentar entender o mundo que nos espera quando tudo isso passar, o Magazine Sonoro, podcast de cultura do POPULAR, conversou com cientistas e pesquisadores de universidades goianas.

Os convidados do programa são Adriano Correia Silva, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Federal de Goiás (UFG) e presidente da Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia, e a psicóloga Daniela Zannini. Professora da PUC Goiás, ela é coordenadora de uma equipe de pesquisadores que busca avaliar traços de personalidade, perfil sociodemográfico, condições do isolamento social e nível de sofrimento psicológico das pessoas em função da pandemia. Ambos buscam delinear as mudanças que o novo coronavírus tem trazido para o mundo.

O quinto episódio do Magazine Sonoro tem roteiro do editor do Magazine, Rodrigo Alves, que divide a apresentação com o repórter Renato Queiroz. O podcast conta ainda com a participação da editora de Esporte do POPULAR, Paula Parreira, que traz dicas de livros e discos para os ouvintes curtirem durante o período de isolamento social. Uma das sugestões faz homenagem ao cantor e compositor Moraes Moreira, que morreu nesta semana.

O programa, disponível em todas as plataformas de streaming, vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 15 dias, com os principais assuntos de comportamento, música, cinema, literatura, moda, teatro, artes plásticas e televisão. Os trabalhos técnicos são de Rubens Renato Júnior e a direção, do editor-executivo Fabrício Cardoso.