Ninguém melhor que a classe artística para saber realmente externar a criatividade nos momentos de crise, indicando o caminho a ser seguido. Com a ideia em pauta o Magazine Sonoro, podcast de cultura do POPULAR, foi conversar com artistas goianos como Siron Franco e Edney Antunes. O objetivo foi descobrir de que forma o isolamento social tem afetado a produção artística.

Em plena atividade, Siron dá detalhes da nova série que está produzindo inspirado na pandemia do novo coronavírus. O trabalho está ganhando forma em seu ateliê, em Aparecida de Goiânia, onde o artista está isolado desde que o distanciamento social foi estabelecido como medida preventiva à Covid-19. Já Edney Antunes traça um paralelo entre os efeitos da crise sanitária atual com a que Goiás viveu nos anos 1980, após o acidente radiológico com o césio 137.

O sexto episódio do Magazine Sonoro tem roteiro de Rodrigo Alves, editor do Magazine, que divide a apresentação com o repórter Renato Queiroz. O repórter do Magazine Bruno Félix, que assinou reportagem sobre o tema, é o convidado do programa, falando sobre os bastidores da apuração. O podcast conta ainda com a participação do editor de On-line do POPULAR, Frank Martins, que traz dicas de livro, filme e playlist para os ouvintes curtirem durante o período de isolamento social.

O programa, disponível a partir desta sexta-feira (1°) em todas as plataformas de streaming, vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 15 dias, comentando os principais assuntos da música, cinema, literatura, moda, teatro, artes plásticas e televisão. Os trabalhos técnicos são de Rubens Renato Júnior e direção de Fabrício Cardoso.