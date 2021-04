Eliminada do BBB 21 com 73,16% dos votos, Pocah se emocionou e chorou no café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você, nesta sexta (30). Ela afirmou que se arrependeu de não ter livrado Gil do último Paredão que enfrentou e que terminou com a sua saída --indicada à berlinda por Juliette, ela poderia salvar alguém e escolheu Fiuk.

"Me arrependo muito. Eu devia ter salvo o Gil, e era o que o meu coração pediu muito. Fiz algo achando que estava dando uma de jogadora, mas se eu tivesse seguido meu coração o resultado poderia ter sido diferente", afirmou.

"Me arrependo e não me envergonho. Eu erro, volto atrás e não vou ter vergonha de quem eu sou", completou.

O programa mostrou também o reencontro de Pocah com a filha, Vitória, 5. "Ela é uma luz na minha vida. Todos os dias que apertou lá dentro, eu pensei e segui por ela", afirmou a cantora.