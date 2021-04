Magazine Plataformas lançam séries com os mesmos heróis dos filmes para fisgar o público Esses universos compartilhados, é importante dizer, diferem um pouco das já onipresentes séries de filmes

Wanda Maximoff vai aparecer no próximo filme do Doutor Estranho, treinando com o herói para finalmente abraçar seu alter ego de Feiticeira Escarlate. Mas o que foi que motivou a superpoderosa? Quem só viu os filmes do Universo Cinematográfico Marvel, o MCU, não vai saber, mas quem assistiu à série WandaVision, no Disney+, já acompanhou seu processo de superação do l...