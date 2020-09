Magazine Plataforma que remunera lives de artistas será lançada nesta sexta-feira (18) Proposta é possibilitar a remuneração por meio de vendas de ingressos, de forma que os músicos possam cobrar os valores que desejarem por suas apresentações

Em meio ao cenário caótico da pandemia, vieram as lives. A busca por inovações em formato, estrutura e plataformas tornaram as transmissões ao vivo um modelo de negócio e as empresas e investidores garantem: elas vieram para ficar. Para o cantor e compositor Orlando Morais, o momento atual “vai definir os hábitos de consumo não só durante esse período, mas, a p...