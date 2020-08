Magazine Plataforma lança “Barrados no Baile – Nova Geração”

Um dos grandes títulos dos anos 2000 está de volta no Globoplay: no dia 18, a plataforma estreia o spin-off Barrados no Baile – Nova Geração, com novos amores e paixões antigas, traições chocantes e dilemas da juventude contemporânea. Os irmãos Annie (Shenae Grimes) e Dixon (Tristan Wilds) acabam de se mudar com a família para Beverly Hills e o primeiro dia na escola...