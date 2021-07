Magazine Plantas e vasos transformam quintal em cantinho de aprendizados Para Solange Porto, a pandemia fez com que a família valorizasse a área externa da casa

Acompanhar o crescimento de cada planta e aprender com os testes, troca de vasos, podas e até invasão de pulgões é o grande charme de cuidar do quintal para Solange Porto, de 55 anos. “A pandemia veio para a gente valorizar os nossos cantos, nossos lugares especiais”, comenta sobre o período em que tem ficado mais em casa com a família. “Virei a doida das plantas. On...