Magazine Planet Hemp é atração desta sexta-feira no complexo A Casa Banda apresenta grandes sucessos da carreira em show em Goiânia

A banda Planet Hemp (foto) está na estrada comemorando 25 anos de carreira e passa por Goiânia nesta sexta-feira, no palco do complexo A Casa. A arena de shows será aberta a partir das 22 horas. É a segunda apresentação do grupo após o retorno do grupo, a primeira foi em 2016 no Festival Bananada. No show, banda apresenta os grandes sucessos da carreira, com...