Entre farricocos, costureiras, músicos e voluntários da Procissão do Fogaréu da cidade de Goiás é comum o hábito de sempre observar o céu da antiga capital no dia da realização do evento. Mais do símbolo da devoção religiosa, o costume fazia sentido porque até aqui somente fortes tempestades poderiam colocar em risco uma tradição que remonta ao século 18. A procissão anualmente reúne uma multidão para ouvir o som de coros e tambores e acompanhar farricocos durante a encenação iluminada por tochas da perseguição e prisão de Jesus Cristo.

Devido à pandemia do novo coronavírus e com o objetivo de evitar aglomerações e preservar a saúde de moradores e turistas, a Organização Vilaboense de Artes e Tradições (Ovat), organizadora da procissão, tomou a difícil decisão de cancelar o evento, que seria realizado à meia-noite, entre quarta-feira e quinta-feira. Desde a fundação da entidade, em 1965, esta é a primeira vez que ela precisa cancelar o Fogaréu, uma das manifestações mais importantes da Semana Santa em Goiás. A estimativa era de que entre 60 e 65 mil pessoas estivessem presentes neste ano.

O clima na cidade é de lamento, porém a Ovat já estuda a possibilidade de realizar a Procissão do Fogaréu na segunda semana de outubro. “Cancelar um evento tão importante não foi fácil, mas sabemos que foi o mais acertado no momento”, explica Rodrigo dos Santos e Silva, conhecido como Passarinho, presidente da organização. Ele conta que estava tudo praticamente pronto para colocar os 40 farricocos nas ruas de pedra da cidade de Goiás. O trabalho começa com seis meses de antecedência e envolve toda a comunidade local. Os moradores têm orgulho de manter uma tradição que rompeu fronteiras e atrai turistas de todo o mundo.

Passarinho explica que a reação dos vilaboenses foi de lamento e incredulidade quando anunciou a não realização. Houve até mesmo certa pressão para que a Procissão do Fogaréu fosse mantida, contrariando as orientações das autoridades de saúde. “Com certeza, há um impacto grande para a economia da cidade. Os comerciantes e empresários não gostaram. Entre a comunidade de fé, teve quem me telefonasse chorando. Mas há também aqueles moradores que compreendem a importância de cumprirmos a quarentena”, explica.

Moradores como o funcionário público Aguilar Rocha Silva, de 33 anos, que há cinco veste a fantasia colorida e o capuz de farricoco. De pés descalços, ele percorre o trajeto que parte da Igreja da Boa Morte, na Praça do Coreto, faz uma parada na Igreja do Rosário, onde há uma mesa representando a Santa Ceia, e se encerra na Igreja de São Francisco, que simboliza o Monte das Oliveiras, onde há a encenação da captura do Nazareno. “Não posso dizer que não fiquei triste, pois é algo que aguardamos o ano todo. Porém, sabemos que este é um momento único no Brasil e no mundo. Creio em dias melhores”, ressalta.

Desde criança, Aguilar acompanha a procissão que para ele é um dos símbolos mais fortes da cidade declarada, em 2001, Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Natural de Goiás, mas vivendo em Goiânia, o advogado Hugo Jardim, de 38 anos, também lamenta a não realização do evento, onde junto com o irmão desfila como farricoco. “A sensação é de falta, de vazio. Meu calendário é sempre planejado levando em conta meu compromisso com a procissão. Participo há 18 anos e foi um baque saber que não seria realizada, apesar de entender a decisão”, explica.