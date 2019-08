Magazine Pitty encerra Bananada neste domingo Roqueira faz show da turnê do álbum Matriz no Passeio das Águas Shopping

A cantora Pitty (foto) inverteu o método de produção e primeiro fez uma turnê e depois gravou o disco. O resultado foi o álbum Matriz, lançado pelo selo Deckdisc, quinto trabalho de estúdio da roqueira. O show será apresentado neste domingo, às 22h40, no encerramento da 21ª edição do Festival Bananada, no Passeio das Águas Shopping. A programação traz também a...