Magazine PiriBier reúne 200 rótulos de cervejas em Goiânia De quinta-feira a domingo, o evento cervejeiro será realizado no estacionamento do Grupo Jaime Câmara, no Setor Serrinha

Malte, lúpulo e levedura, além de complementos, como especiarias, ervas e frutas são alguns dos ingredientes dos mais de 200 rótulos de cervejas que estarão disponíveis na 11ª edição do Festival PiriBier Goiânia. De quinta-feira a domingo, o evento cervejeiro será realizado no estacionamento do Grupo Jaime Câmara, no Setor Serrinha. Além de aproveitar o feriado de aniversár...