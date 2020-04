Magazine 'Piratas do Caribe': ator diz que Disney cogita fazer novo filme "Definitivamente estão falando sobre isso, até onde eu sei", disse o artista Lee Arenberg

O ator Lee Arenberg comentou, no último sábado, 11, que a Disney está cogitando realizar um novo filme da franquia Piratas do Caribe. Arenberg atuou nos três primeiros filmes da franquia, estrelada pelo ator Johnny Depp. A fala do ator foi feita durante uma entrevista no canal de YouTube Kendall Talks TV, em que o entrevistador comentou sobre os rumores de um possí...