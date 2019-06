Magazine Piora o estado de saúde de Agnaldo Timóteo Boletim médico divulgado na tarde desta sexta-feira (7) aponta retrocesso no padrão neurológico do cantor nas últimas horas

O cantor Agnaldo Timóteo, internado desde o dia 21 de maio, apresentou retrocesso do padrão neurológico nas últimas 12 horas, informou a assessoria de imprensa do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, onde está internado. De acordo com o boletim médico divulgado no início da tarde desta segunda-feira, 7, o cantor "vinha em curva progressiva de melhora,...