Magazine Pioneira, Ruth de Souza rompeu barreiras do preconceito No teatro, cinema e TV, Ruth de Souza, cujo centenário é celebrado nesta quarta-feira (12), foi a primeira atriz negra a conquistar projeção na dramaturgia

Há exatos 100 anos nascia, no Rio de Janeiro, uma atriz que marcaria em definitivo a história da dramaturgia e da luta antirracista no Brasil: Ruth de Souza. Primeira atriz brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema, Ruth também é reconhecida como a primeira negra a construir uma respeitada e sólida carreira no teatro, cinema e TV. Não por acaso, os ...