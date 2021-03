Magazine “Pintando com John” não ensina a pintar, mas isso não é falhaDaniel Lannes/FolhapressMestre em Linguagens Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2012) e bacharel em Comunicação Social pela PUC Rio

Apresentador de Pintando com John, da HBO GO, o artista americano John Lurie menciona, no primeiro episódio da série, um nome que todos os fãs dos programas de pintura esperariam como um ato de respeito à tradição – o do lendário Bob Ross, de The Joy of Painting, que foi ao ar de 1983 a 1994 nos Estados Unidos. Lurie diz que Ross não estava certo ao dizer que todo mun...