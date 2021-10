Magazine Pianista goiana é eleita personalidade entre os países que falam língua portuguesa Andréa Luísa Teixeira foi indicada na 5ª edição do Prêmio Gala da Lusofonia para receber a premiação pelo trabalho desenvolvido há mais de 25 anos na música. A cerimônia será realizada no dia 23 de outubro, no auditório Ruy de Carvalho, em Oeiras, Portugal

Goiás está em festa. A pianista e pesquisadora goiana Andréa Luísa Teixeira foi eleita personalidade entre os noves países que falam a língua portuguesa na 5ª edição do Prêmio Gala da Lusofonia. Ela foi indicada para receber a premiação pelo trabalho desenvolvido há mais de 25 anos na música. A cerimônia será realizada no dia 23 de outubro, no auditório Ruy de Carvalho...