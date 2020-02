Nesta terça-feira (4), o ginasta Petrix Barbosa foi eliminado no Big Brother Brasil 20 com 80,27% dos votos. O brother estava no paredão com Hadson, Pyong Lee e Babu. Os outros emparedados tiveram respectivamente 18,63%, 0,66% e 0,44% dos votos.

Petrix foi indicado por Pyong após a última Prova do Líder, e o indicou após atender o big fone sábado (1). Já Babu foi indicação do líder Guilherme, e Hadson, indicado com 8 votos da casa.