Magazine Petra Costa e Sonia Guajajara posam com Brad Pitt e Leonardo Di Caprio em jantar do Oscar 2020

Indicada ao Oscar de melhor documentário por Democracia em Vertigem, a cineasta brasileira Petra Costa participou do primeiro evento da premiação, segunda-feira, em Los Angeles. Acompanhada da líder indígena Sonia Guajajara, as duas posaram para fotos com os astros Brad Pitt, Leonardo Di Caprio e Robert De Niro.“Como é notório, Leo é grande apoiador da causa ...