Magazine Pessoas que vivem com HIV contam como enfrentam a desinformação Ao dividir suas histórias publicamente, pessoas que vivem com HIV contam como enfrentam a desinformação

“O meu caso foi como o da maioria das pessoas que se infectam: eu não sabia de nada. Estava dentro de uma bolha e, no momento que recebi o diagnóstico, eu achei que morreria”, relata o DJ e produtor cultural Lucas Manga, de 35 anos, que vive com HIV desde junho de 2018. “Mas foram os únicos 5 minutos em que estive sozinho. Desde o início, contei com pessoas me dando suport...