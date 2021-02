Magazine Pesquisas mostram que uso de tecnologia afeta capacidade de memorização Artigo da revista Scientific American descreveu a internet como uma espécie de “HD externo do cérebro”, explicando que o aspecto social da lembrança tem sido substituído por novas ferramentas digitais

De memória, ele confessa saber apenas o número do celular da mãe e do pai. Aniversários, pagamento de boletos e compromissos importantes de trabalho estão devidamente registrados em agenda na internet. A capacidade de memorizar, pelo menos informações de curto prazo, não anda das melhores. “Acho que, quanto maior a memória do celular, menor a de quem o utiliza”, ...