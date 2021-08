Magazine Pesquisador descobre sete músicas inéditas de Belchior em arquivos da ditadura Nenhuma delas foi censurada, como aconteceu com outras letras que o pesquisador também garimpou, mas nenhuma delas foi gravada pelo cearense

Foi sentado na cadeira de sua casa e abrindo pacientemente um documento após o outro no acervo digitalizado do Arquivo Nacional que o jornalista e pesquisador musical Renato Vieira encontrou, recentemente, sete músicas inéditas do cantor e compositor Belchior. As letras de "Fim do Mundo", "Baião de Dois Vinte e Dois", "Alazão", "Adivinha'', "Outras Constelações", "Bip.....