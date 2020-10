Magazine Pesquisador da música brasileira, Zuza Homem de Mello morre aos 87 anos

O pesquisador musical e jornalista paulistano José Eduardo Homem de Mello - mais conhecido como Zuza - morreu em São Paulo enquanto dormia na madrugada de domingo, por um infarto agudo do miocárdio. Ele tinha 87 anos. Segundo a família, Zuza havia passado o sábado comemorando com a mulher, Ercilia Lobo, seus novos projetos, como a biografia do músico João Gilberto, que hav...