Magazine Pesquisador brasileiro descortina os motivos que fizeram a fila da vacinação no Brasil fracassar Sem doses suficientes nem mesmo para o primeiro dos grupos prioritários, o Brasil tem tido de combater, além do vírus, o famoso jeitinho brasileiro que tem feito a fila da vacinação fracassar

Goiás estampou nos últimos dias o noticiário nacional com casos, como o do ex-secretário de Saúde de Pires do Rio, de pessoas e autoridades que se sentiram no direito de furar a fila da vacinação contra a Covid-19. Sem doses suficientes nem mesmo para o primeiro dos grupos prioritários, o Brasil tem tido de combater, além do vírus, o famoso jeitinho brasileiro que ...