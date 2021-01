Magazine Pesquisa revela que 80% dos brasileiros tornaram-se mais ansiosos durante a pandemia Estudos indicam que a pandemia está associada a angústia, ao aumento da violência doméstica, ao luto, à ansiedade, ao medo de contágio, à depressão, à insônia e ao suicídio

Antes mesmo de chegar até o supermercado, a enfermeira Lorrayne Pereira Muniz, de 33 anos, já começa a sentir as palpitações no corpo. “Esqueci o álcool em gel? A máscara está presa o bastante? Será que o mercado vai estar cheio demais?”, pensa impaciente. A goiana sofre com crises de ansiedade que se intensificaram nos últimos meses por conta do isolamento s...