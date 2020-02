Magazine Pesquisa da UFG feita por jornalista analisa amizades e relacionamentos feitos no ambiente dos games A obra de José Abrão, fruto de uma pesquisa de mestrado em Performances Culturais pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, será lançada na quinta-feira (6), às 18h30, na Livraria Palavrear

Teve uma fase da adolescência do estudante João Pedro Porto, de 20 anos, que a rotina era da escola para o quarto e do quarto para a escola. Praticamente nascido com um joystick na mão, o tempo livre era totalmente dedicado ao videogame e aos jogos digitais. A família – com toda razão – ficou preocupada com o suposto isolamento social do rapaz. O que eles não s...