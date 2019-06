Magazine Pesca e acampamento estão entre os passeios que fazem do Rio Araguaia o destino dos goianos em julho Em Goiás, o rio passa por municípios como São Miguel do Araguaia, Aruanã, Britânia, Aragarças e Baliza – cidades que são invadidas por turistas

Rio abaixo, rio acima, rio adentro. As orientações soam como música aos ouvidos de Luiz Miguel Carrijo, 36 anos. É que desde criança ele acampa às margens do Araguaia, curso d’água que guarda muitas memórias do zootecnista. Antes, as viagens eram feitas ao lado do pai, dos tios o dos primos, que visitavam o rio, religiosamente, no feriado de 7 de setembro. De...